Barclays Aktie News: Barclays am Mittag freundlich

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'873 Punkten notiert. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,17 GBP. Mit einem Wert von 5,16 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3'165'514 Barclays-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 4,01 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,53 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 31,71 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,527 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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