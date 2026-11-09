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09.11.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Vormittag stärker

Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Barclays. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,21 GBP.

Barclays
4.63 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,1 Prozent auf 4,21 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'687 Punkten liegt. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,22 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,21 GBP. Bisher wurden via London 515'829 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 21,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 16,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP aus. Am 22.10.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie eingenommen. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 09.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,515 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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