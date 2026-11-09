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09.11.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Montagnachmittag stärker

Barclays Aktie News: Barclays am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Barclays zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 4,28 GBP zu.

Barclays
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Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 4,28 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'749 Punkten steht. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,29 GBP zu. Mit einem Wert von 4,21 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'579'921 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 25,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 15,64 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Am 22.10.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 7.37 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Barclays am 09.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,515 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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