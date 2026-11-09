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09.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Mittag gefragt
Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,25 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 4,25 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'757 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 4,26 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,21 GBP. Bisher wurden heute 4'778'157 Barclays-Aktien gehandelt.
Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 20,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,61 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 15,04 Prozent sinken.
Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Am 22.10.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.37 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.17 Mrd. GBP eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,515 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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