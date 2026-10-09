Barclays Aktie News: Barclays legt am Vormittag zu

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 4,30 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'532 Punkten steht. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,34 GBP zu. Bei 4,32 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 514'637 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 21,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,522 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen

S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren