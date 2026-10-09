Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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09.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Barclays zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 4,30 GBP.
Um 16:28 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,30 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'558 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,34 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,32 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 7'557'141 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 21,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 8.34 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,522 GBP je Barclays-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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