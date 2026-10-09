Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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09.10.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verteuert sich am Freitagmittag
Die Aktie von Barclays zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,30 GBP zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 4,30 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'537 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,34 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,32 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3'137'422 Barclays-Aktien.
Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 20,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,54 GBP am 18.10.2025. Mit Abgaben von 17,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,152 GBP ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Barclays die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,522 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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