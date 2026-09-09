Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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09.09.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Mittwochnachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 4,87 GBP.
Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 4,87 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'688 Punkten steht. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 4,83 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,92 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 8'600'592 Barclays-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 9,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 37,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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