Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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09.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 4,86 GBP abwärts.
Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 4,86 GBP nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'752 Punkten realisiert. Die Barclays-Aktie sank bis auf 4,86 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,92 GBP. Zuletzt wechselten 3'642'980 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 9,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 3,54 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 27,25 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Barclays die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,526 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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