Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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08.10.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag in Rot
Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 4,24 GBP ab.
Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 4,24 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'378 Punkten steht. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,24 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 4,25 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 884'019 Barclays-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,87 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 20,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,17 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Barclays-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,522 GBP je Barclays-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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