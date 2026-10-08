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08.10.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,28 GBP.

Barclays
4.71 CHF -0.42%
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Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,28 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'481 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,20 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,25 GBP. Zuletzt wurden via London 15'677'498 Barclays-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 3,54 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 17,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,152 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,522 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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