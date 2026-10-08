Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,28 GBP.
Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,28 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'481 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,20 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,25 GBP. Zuletzt wurden via London 15'677'498 Barclays-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 3,54 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 17,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,152 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,522 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
08.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
08.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
07.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Ex-Barclays traders’ rate-rigging convictions quashed (Financial Times)
Analysen zu Barclays plc
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Barclays am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.