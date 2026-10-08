Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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08.10.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 4,23 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,1 Prozent auf 4,23 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'415 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,22 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,25 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'020'530 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Mit einem Zuwachs von 27,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 16,39 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,522 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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