Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagvormittag Verlust reich

Um 09:28 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,96 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'823 Punkten steht. In der Spitze büsste die Barclays-Aktie bis auf 4,95 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,98 GBP. Bisher wurden via London 300'571 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Gewinne von 8,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,54 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 28,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP aus. Am 28.07.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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