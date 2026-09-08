Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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08.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Mittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 4,95 GBP nach.
Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 4,95 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'818 Punkten steht. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,90 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,98 GBP. Zuletzt wurden via London 2'622'175 Barclays-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Mit einem Zuwachs von 8,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,526 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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