Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochvormittag mit Einbussen

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 4,43 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'497 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Barclays-Aktie bis auf 4,41 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,43 GBP. Bisher wurden via London 603'267 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 20,18 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,523 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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