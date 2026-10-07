Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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07.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 4,32 GBP.
Um 16:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 3,3 Prozent auf 4,32 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'455 Punkten notiert. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,30 GBP ab. Bei 4,43 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 13'098'800 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Mit einem Zuwachs von 24,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,54 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP aus. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,523 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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