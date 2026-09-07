Barclays Aktie News: Barclays am Montagvormittag mit Kursverlusten

Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,95 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'811 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,95 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,97 GBP. Bisher wurden via London 370'162 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 8,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,64 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Am 28.07.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.34 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.19 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren

Aktien von Engie und Nokia rücken auf - VW und Wolters Kluwer fliegen aus dem EURO STOXX 50

"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street