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07.09.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Montagvormittag mit Kursverlusten

Barclays Aktie News: Barclays am Montagvormittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,95 GBP abwärts.

Barclays
5.41 CHF 0.19%
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Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,95 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'811 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,95 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,97 GBP. Bisher wurden via London 370'162 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 8,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,64 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Am 28.07.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.34 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.19 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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