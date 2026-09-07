Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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07.09.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,99 GBP.
Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,99 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'835 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Barclays-Aktie bei 5,01 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,97 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 4'382'200 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 3,54 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,526 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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