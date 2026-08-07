Barclays Aktie News: Barclays verliert am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,18 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'910 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 5,15 GBP. Bei 5,19 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'981'896 Stück gehandelt.

Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 3,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 31,90 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 GBP, nach 0,12 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,527 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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