Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit Kursplus

Die Barclays-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 5,21 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'931 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 5,21 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,19 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'809'020 Barclays-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,53 GBP am 30.08.2025. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 47,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Barclays im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umsetzen können.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,527 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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