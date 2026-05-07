Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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07.05.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,41 GBP abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,41 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'369 Punkten notiert. Die Barclays-Aktie sank bis auf 4,40 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,44 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5'083'930 Barclays-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 5,06 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.05.2025 bei 2,94 GBP. Mit Abgaben von 33,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,151 GBP. Am 28.04.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.16 Mrd. GBP gegenüber 7.71 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Barclays am 28.07.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 29.07.2027.
In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,524 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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