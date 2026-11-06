Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit Abschlägen

Die Barclays-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 4,17 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'612 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,16 GBP. Bei 4,19 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 1'009'632 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,61 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 13,42 Prozent sinken.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,12 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 GBP in den Büchern gestanden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Barclays.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,515 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Barclays-Aktie kaum bewegt: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen

S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr