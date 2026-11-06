|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Barclays gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 4,22 GBP.
Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,22 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'623 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,16 GBP. Bei 4,19 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 14'844'819 Barclays-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,43 Prozent.
Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 7.37 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,515 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Barclays-Aktie kaum bewegt: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
06.11.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Europa in Grün: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.