Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit Verlusten

Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,22 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'623 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,16 GBP. Bei 4,19 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 14'844'819 Barclays-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,43 Prozent.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 7.37 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,515 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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