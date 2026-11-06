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06.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 4,18 GBP.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,18 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'541 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,16 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,19 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'706'407 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,61 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 15,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,152 GBP. Barclays liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.37 Mrd. GBP – ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Barclays.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,515 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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