Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,46 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,48 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,46 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 691'204 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 20,64 Prozent zulegen. Bei 3,54 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 26,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,17 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,523 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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