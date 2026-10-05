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05.10.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag in Grün

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Barclays. Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Barclays
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,44 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'480 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,48 GBP. Bei 4,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3'084'449 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 3,54 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP je Aktie ausschütten. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,523 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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