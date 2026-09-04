Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag in Rot

Um 09:28 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,92 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'812 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,92 GBP aus. Bei 4,95 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 576'688 Barclays-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 8,54 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,54 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 28.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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