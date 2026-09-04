Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’401 0.1%  SPI 20’231 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’107 0.4%  Euro 0.9404 0.2%  EStoxx50 6’395 0.2%  Gold 4’466 -0.2%  Bitcoin 65’670 0.1%  Dollar 0.8093 0.2%  Öl 95.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Suche...
Plus500 Depot

Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Freitagmittag ins Plus

Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Freitagmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,94 GBP.

Barclays
5.40 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Barclays legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,94 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'830 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,96 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,95 GBP. Zuletzt wechselten 2'982'549 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 28,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien von Engie und Nokia rücken auf - VW und Wolters Kluwer fliegen aus dem EURO STOXX 50

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren

"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Barclays plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Barclays plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:45 Logo WHS US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen heute um 14:15 Uhr
08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’963.75 19.99 SD2BJU
Short 15’260.58 13.98 SXB6GU
Short 15’849.12 8.94 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’401.31 04.09.2026 14:00:35
Long 13’795.87 19.72 SEBAGU
Long 13’486.87 13.91 STBJYU
Long 12’909.65 9.00 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Gig ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.