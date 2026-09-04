Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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04.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Freitagmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,94 GBP.
Das Papier von Barclays legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,94 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'830 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Barclays-Aktie sogar auf 4,96 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,95 GBP. Zuletzt wechselten 2'982'549 Barclays-Aktien den Besitzer.
Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 28,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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