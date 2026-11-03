Barclays Aktie News: Barclays verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,2 Prozent auf 4,19 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'726 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,17 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,20 GBP. Zuletzt wurden via London 870'522 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 22,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Mit einem Kursverlust von 13,72 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,152 GBP belaufen. Barclays gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,516 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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