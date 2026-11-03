Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 4,22 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'702 Punkten steht. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,17 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,20 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'644'495 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 27,44 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Am 22.10.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,10 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.17 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.37 Mrd. GBP ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 17.02.2028 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,516 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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