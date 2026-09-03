Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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03.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays kommt am Vormittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Barclays zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Barclays-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,83 GBP.
Die Barclays-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,83 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'760 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,85 GBP. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,83 GBP. Bei 4,83 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 904'526 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (3,54 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 26,80 Prozent Luft nach unten.
Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Am 28.07.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Am 27.10.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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