Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 4,92 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 4,94 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,83 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 10'339'733 Barclays-Aktien.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,38 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 28,16 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,526 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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