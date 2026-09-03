Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 4,92 GBP.
Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 4,92 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 4,94 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,83 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 10'339'733 Barclays-Aktien.
Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,38 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 28,16 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,526 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Aktien von Engie und Nokia rücken auf - VW und Wolters Kluwer fliegen aus dem EURO STOXX 50
JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
16:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Barclays Aktie News: Barclays kommt am Vormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
02.09.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barclays-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street werden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.