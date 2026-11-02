Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,17 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'690 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Barclays-Aktie legte bis auf 4,19 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 4,16 GBP. Zuletzt wechselten 503'964 Barclays-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 29,17 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,61 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 13,29 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,152 GBP. Am 22.10.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.17 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.37 Mrd. GBP ausgewiesen.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,516 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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