Barclays Aktie News: Barclays gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 4,23 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'754 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,24 GBP zu. Bei 4,16 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 9'947'296 Stück.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Gewinne von 27,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 3,61 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 14,60 Prozent sinken.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.17 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.37 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,516 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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