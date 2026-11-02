Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,18 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'736 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 4,20 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,16 GBP. Zuletzt wurden via London 4'181'899 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 3,61 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Am 22.10.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7.37 Mrd. GBP gegenüber 7.17 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,516 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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