Barclays Aktie News: Barclays am Freitagvormittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 4,41 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'446 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,42 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,41 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'047'937 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 18,09 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 24,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,17 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 8.34 Mrd. GBP gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,523 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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