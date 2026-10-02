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02.10.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Nachmittag nordwärts

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 4,42 GBP.

Barclays
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,42 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'487 Punkten steht. Die Barclays-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,46 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,41 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 13'275'041 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Bei 3,54 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 25,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,523 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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