Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit Abschlägen

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 4,38 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'432 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Barclays-Aktie bis auf 4,38 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,41 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 5'562'594 Stück.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 19,25 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,153 GBP je Barclays-Aktie. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,523 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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