Barclays Aktie News: Barclays verbilligt sich am Vormittag

Die Barclays-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,85 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'775 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,83 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,83 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 809'643 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 9,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,526 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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