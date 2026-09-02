Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag billiger

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 4,85 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'762 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 4,76 GBP. Bei 4,83 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 14'334'615 Barclays-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,11 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.19 Mrd. GBP eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,526 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren

"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street

Barclays erwartet nach Gewinnplus noch höhere Erträge - Aktie gibt dennoch nach