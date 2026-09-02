Barclays Aktie News: Barclays am Mittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,81 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'728 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,80 GBP. Mit einem Wert von 4,83 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'663'623 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 26,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Am 28.07.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,526 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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