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01.10.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Nachmittag südwärts

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Barclays. Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 4,39 GBP.

Barclays
4.80 CHF -4.54%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 4,39 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'433 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,39 GBP. Bei 4,54 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 13'054'733 Stück.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 22,58 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 3,54 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 19,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,524 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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