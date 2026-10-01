Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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01.10.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 4,48 GBP.
Die Barclays-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 4,48 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'434 Punkten steht. Die Barclays-Aktie sank bis auf 4,42 GBP. Mit einem Wert von 4,54 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 6'399'442 Barclays-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 20,17 Prozent zulegen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 21,07 Prozent Luft nach unten.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 GBP, nach 0,12 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,524 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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