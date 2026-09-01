Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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01.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,0 Prozent auf 4,87 GBP ab.
Die Barclays-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 4,87 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'777 Punkten steht. Bei 4,82 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,87 GBP. Zuletzt wechselten 4'432'255 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 9,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,54 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Abschläge von 27,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,526 GBP je Barclays-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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