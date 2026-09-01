Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagmittag schwächer

Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 4,79 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'721 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,77 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,87 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'550'678 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,37 Prozent. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Abschläge von 26,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Barclays die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,526 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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