|Drittes Quartal
|
22.10.2026 11:29:36
Barclays-Aktie kaum bewegt: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher
Die britische Grossbank Barclays will bis Ende des Jahres 5000 Stellen abbauen.
Ein Fünftel der Jobs sei bereits weggefallen, die übrigen 4000 sollten bis Ende des Jahres gestrichen werden. Der Stellenabbau ist demnach Teil grösserer Sparmassnahmen und entspreche etwa fünf Prozent der weltweit 93'000 Beschäftigten.
Der Grossteil der Einsparungen betreffe das Privatkundengeschäft, teilweise aber auch das Investmentbanking. Abgebaut werden demnach überwiegend Stellen in internen Unterstützungs- und Zentralfunktionen. Dazu zähle auch der Abbau von Entwicklerstellen, da KI die Produktivität erhöhe.
Stellenabbau Ergebnis von Tech-Investitionen
Die Massnahmen seien "das Ergebnis der Investitionen, die wir über mehrere Jahre hinweg in Technologie getätigt haben und weiterhin tätigen", sagte Barclays -Chef C.S. Venkatakrishnan der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. "Wir werden KI in grossem Umfang einsetzen. Aber KI ist das Sahnehäubchen auf der Torte, nicht die Torte selbst", zitierte die "Financial Times" den CEO.
Bis Ende des Jahres will Barclays circa 300 Millionen Pfund (rund 331 Millionen Franken) einsparen. Damit geht ein dreijähriges Massnahmenpaket zu Einsparungen und Investitionen in Technologie zu Ende.
Für das dritte Quartal dieses Jahres verzeichnete die Grossbank einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden Pfund (rund 2,54 Milliarden Franken) - zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Im Londoner Handel notierte die Barclays-Aktie zuletzt 0,01 Prozent tiefer bei 4,19 Pfund.
/stw/stk
LONDON (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.