|Drittes Quartal
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22.10.2026 09:31:36
Barclays-Aktie in Rot: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher
Höhere Erträge in mehreren Sparten haben der britischen Bank Barclays im dritten Quartal mehr Gewinn beschert.
Im dritten Quartal steigerte Barclays die gesamten Erträge um drei Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Pfund. Besonders die Vermögensverwaltung für reiche Kunden sowie das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Grossbritannien legten zu. In der Investmentbank und dem Privatkundengeschäft in den USA stagnierten die Erträge hingegen etwa. Allerdings legte Barclays insgesamt weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück, was dem Gewinn zugute kam.
Venkatakrishnan sieht die Bank damit auf gutem Weg zu ihren Zielen für die Jahre 2026 bis 2028.
Im Londoner Handel notierte die Barclays-Aktie zuletzt 2,43 Prozent tiefer bei 4,09 Pfund.
/stw/stk
LONDON (awp international)
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