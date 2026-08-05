Barbeque Nation Hospitality gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Barbeque Nation Hospitality hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.79 INR. Im letzten Jahr hatte Barbeque Nation Hospitality einen Gewinn von -4.200 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Barbeque Nation Hospitality 4.26 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 0.400 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3.66 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch