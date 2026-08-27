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27.08.2026 06:37:00
Baran Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Baran Group äusserte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.060 ILS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.28 Prozent auf 212.6 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182.9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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