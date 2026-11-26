Baozun A gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 354.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Baozun A einen Umsatz von 301.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch